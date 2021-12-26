Трещина на проезжей части образовалась на транспортном мосту во Владивостоке

ТАСС, 26 декабря. Деформационный шов появился в воскресенье на Рудневском мосту во Владивостоке, его в настоящий момент обследуют специалисты, сообщили журналистам в пресс-службе администрации столицы Приморья.

"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", - уточнили в мэрии.

Движение по мосту пока открыто.

Рудневский мост был построен более 40 лет назад. Он прошел через долину Первой речки и связал напрямую Первореченский и Первомайский районы города, обеспечивая проезд за 10-15 минут вместо часа, который уходил на объезд.

Мост представляет собой 18-пролетную конструкцию длиной 504 м с высотой опор до 60 м. Из-за строительных недочетов мост так и не был принят официально в эксплуатацию, хотя через него осуществляется интенсивное движение. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока. Последние нескольких лет решается вопрос о строительстве нового моста взамен Рудневского, но сроки начала работ пока не определены.