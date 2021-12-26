Более 160 тыс. иностранцев с начала года запретили въезд в Россию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД России за 11 месяцев текущего года запретило въезд в страну более 160 тыс. иностранных граждан, что меньше почти на 9 тыс. показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из сводки ведомства по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года направлено 161 тыс. 756 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 170 тыс. 383.

В МВД ранее сообщали, что основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России являются нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. В большинстве случаев речь идет о приезжих в РФ из ближнего зарубежья в безвизовом порядке. Вместе с тем в середине декабря начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева отмечала, что почти 400 мигрантам за драки и другие нарушения в Москве запрещен въезд в Россию на 40 лет.