Пермская IT-компания разработала первое приложение для поиска детей на Apple Watсh

ПЕРМЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Пермская компания - резидент "Сколково" разработала приложение для умных часов Apple Watch для отслеживания местоположения детей. Это первое приложение, чью интеграцию с часами одобрила компания Apple, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании "Где мои дети" Антон Ларченков.

"Мы выпустили приложение, которое помогает обеспечивать безопасность детей - оно устанавливается на Apple Watch ребенка и смартфон родителя. Теперь приложение работает и без привязки к телефону - это первое приложение с функцией трекера для "яблочных часов", которому не нужна синхронизация со смартфоном от Apple", - рассказал Ларченков.

Он рассказал, что весной 2021 года представители компании Apple вышли с предложением к разработчикам "Где мои дети" интегрировать функции приложения не только в смартфон Apple, но и в новые часы компании. В результате компания прошла модерацию первыми среди сегмента приложений для безопасности.

В приложении умных часов также была внедрена "тревожная кнопка" - в случае экстренной ситуации ребенок может нажать на нее. Информация с данными о геолокации немедленно отобразится на смартфоне родителя для оказания своевременной помощи.

Также в приложении реализованы развивающие задания для ребенка. Задания от сервиса создает профессиональная команда методологов, учитывая возраст детей. В будущем функционал приложения на часах планируют добавить данные о времени, которое ребенок проводит в гаджете, статусы о его физической активности и других.

Российская компания "Где мои дети" является одним из лидеров рынка семейных трекеров в мире. Приложением пользуются более 3 млн родителей в 170 странах мира. С 2018 года "Где мои дети" вышло на первое место категории "Материнство и детство" Google Play и топ-5 в категории образование App Store. Является резидентом "Сколково", головной офис компании находится в Перми.