Хуснуллин: механизм обучения заказчиков Сахалина стоит применять во всех регионах РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разработанный и успешно применяемый в Сахалинской области опыт подготовки госзаказчиков в строительстве следует перенять и реализовать на своей территории всем регионам России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

"Часто привожу в пример Сахалин. Губернатор Владимир Лимаренко - в прошлом строитель, он создал у себя в регионе школу заказчика, через которую прошли все заинтересованные лица. Ведь главная проблема заключается в том, что люди не умеют правильно сформулировать техническое задание, а потом управлять процессом. Но есть же международные стандарты, им и надо следовать, не придумывая лишнего. Я всем губернаторам советую брать механизм обучения на Сахалине и его придерживаться. Полезная штука", - сказал он.

Говоря о перспективах строительства моста на Сахалин вице-премьер отметил, что "вопрос номер один - не мост на Сахалин, а Восточный полигон, расширение мощностей БАМа и Транссиба". "Есть возможность продавать уголь, металл, но не можем доставить товар покупателям, вывезти грузы. Поэтому первая задача - 180 млн тонн в 2024 году и, желательно, - 210-240 млн к 2030. Это потенциал развития восьми регионов, через которые проходят трассы. А мост на Сахалин может подождать, регион и так неплохо развивается. Кстати, я был на острове и остался доволен", - пояснил он.

В декабре 2020 года на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ) начала работу первая в стране школа заказчиков объектов капитального строительства. Учебная программа длится 72 часа и охватывает темы управления проектами в строительстве, технологий бережливого производства, изменений в строительном законодательстве и другие. Программа разработана Агентством по развитию человеческого капитала Сахалинской области совместно с СахГУ при содействии ассоциации "Сахалинстрой".