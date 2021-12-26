Движение на участках трассы в Саратовской области восстановлено после непогоды

ТАСС, 26 декабря. Движение автотранспорта на участках трассы в Саратовской области, ограниченное в субботу из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"Трассы открыты с 08:00 (07:00 мск)", - говорится в сообщении.

Вечером 25 декабря было ограничено движение автотранспорта на участке автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области из-за продолжающейся метели. Кроме того, временно ограничивалось движение на участке федеральной автодороги "Каспий" на территории Балашовского, Калининского, Лысогорского, Татищевского, Саратовского районов региона. Также с 19:00 по местному времени (18:00 мск) было прекращено движение пассажирского и грузового транспорта на участке с 272-го по 576-й км автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Саратовской области с Республикой Казахстан.