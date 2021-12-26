В Кисловодске в 2022 году за счет курсбора благоустроят памятник природы гора Кольцо

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Памятник природы гора Кольцо, которая является одной из визитных карточек Кисловодска, благоустроят в 2022 году за счет средств курортного сбора. Там отремонтируют подъездную дорогу и поставят торговые павильоны в едином архитектурном стиле, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы курорта Евгений Моисеев.

"Памятник природы регионального значения гора Кольцо благоустроят в 2022 году за счет курортного сбора. Здесь будет отремонтирована подъездная дорога к памятнику природы, на площадке перед горой будут установлены торговые павильоны, выполненные в едином архитектурном стиле, а прилегающая к памятнику территории будет благоустроена", - сказал Моисеев.

По его словам, будут установлены охранные зоны памятника, следить за горой Кольцо власти курорта будут совместно с представителями Минприроды. "Это большой вклад в развитие туристического потенциала Кисловодска. Гора Кольцо всегда была визитной карточкой города. Теперь территория будет облагорожена для комфорта жителей и туристов", - подчеркнул исполняющий обязанности главы Кисловодска. Он добавил, что гора Кольцо, описанная Лермонтовым в романе "Герой нашего времени", в последние десятилетия была подвержена актам вандализма, вокруг развернулась стихийная торговля на незаконных нестационарных объектах.

В 2021 году силами администрации города-курорта вокруг горы Кольцо было снесено 47 незаконных павильонов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.