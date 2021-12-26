Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло максимума с января

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 235 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 20 января, когда существовал очаг инфекции на севере и северо-востоке страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, 76 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание наблюдаются у 206 человек, остальные 29 - бессимптомные носители.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 2,5% в сутки и составляет 2 011 пациентов, прирост за минувшие 24 часа достиг 6,9%. Только девять из заболевших в тяжелом состоянии. Официально за все время в материковой части Китая переболели 101 тыс. человек, не считая бессимптомников (они в КНР не учитываются в итоговой статистике заражений). Летальных исходов от ковида в стране не было с 25 января, с начала пандемии умерли 4 636 человек.

Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, где за последние сутки зарегистрирован 161 случай (почти вдвое больше, чем днем ранее), в том числе 157 местных. Всего в больницах КНР находятся 2 515 инфицированных (включая бессимптомников), примерно 51% из них заразились на территории страны, остальные 49% прибыли из-за границы.

В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 154. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 16 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или специального административного района.