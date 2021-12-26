Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Кургана начнется в 2027 году

ТАСС, 26 декабря. Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Кургана запланирован на 2027 год. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вадим Шумков.

Ранее руководитель Росавиации России Александр Нерадько отмечал рост объемов авиаперевозок через аэропорт Кургана, подчеркивая необходимость модернизации аэровокзального комплекса для сохранения такого роста. Спросу авиаперевозок может способствовать имеющий мировую известность расположенный в Кургане Центр Илизарова, подчеркивал Нерадько.

"Второй этаж [аэропорта] уже в порядке, фасады уже в порядке, сейчас первый этаж они сделают. Отремонтировали дорожки, убрали аллею - высадили новую, прибрали, сбоку лавочки поставили, сейчас свет они вывести должны были. И будет симпатично, больше ничего не надо. А в 2027 году, через пять лет, на ремонт посадочной полосы зайдут", - сказал Шумков.

В пресс-службе губернатора уточнили, что ремонт полосы запланирован "Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения до 2030 года", глава региона при этом обсудил возможность проведения ремонта в 2027 году на совещании с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Шумков уточнил, что в планах также вывести на фасад здания голограмму либо изображение академика Гавриила Илизарова, имя которого было присвоено аэропорту.

Об аэропорте

Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта. Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что подрядчики завершат в 2022 году работы по модернизации авиагавани.

Илизаров (1921-1992) - советский хирург-ортопед, заслуженный изобретатель СССР, академик РАН. Герой Социалистического Труда и Лауреат Ленинской премии. Автор 208 изобретений.