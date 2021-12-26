В России за три месяца временное удостоверение личности получили 400 лиц без гражданства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Четыреста лиц без гражданства за три месяца получили временное удостоверение личности в России. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио "Милицейская волна".

В России 24 августа текущего года вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, находящимся в РФ в силу различных причин с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства. Данный документ подтверждает личность лица без гражданства и его пребывание в стране. "К настоящему времени, за три месяца правоприменительной практики временное удостоверение личности получили 400 лиц без гражданства", - сказала она.

Казакова отметила, что данный документ подтверждает законность нахождения на территории РФ и позволяет его владельцу свободно передвигаться по стране. "Владелец временного удостоверения личности лица без гражданства будет иметь право осуществлять трудовую детальность на территории РФ без оформления каких-либо разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности - патента либо разрешения на работу", - добавила она.

Кроме того, по словам начальника главка, если в отношении людей, которым выдается временное удостоверение личности лица без гражданства в России, ранее были приняты решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ, решения о неразрешении въезда в страну либо решения о депортации, то такие решения подлежат отмене.

Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ выдается человеку, который не имеет действительных документов, удостоверяющих его личность, при отсутствии государства, в которое он может выехать в связи с наличием документов на пребывание или проживание в данном государстве. Также необходимым условием для получения данного документа является заключение об установлении личности, выданное в соответствии с законом. Заявление на получение временного удостоверения можно подать в территориальный орган МВД после завершения процедуры установления личности лица без гражданства. Выдается готовый документ в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации составляет десять лет. В случае истечения срока действия данный документ подлежит замене.