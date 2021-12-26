Москвичи прислали более 113 тыс. идей о развитии на платформу "Город идей" за семь лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москвичи прислали более 113 тыс. идей и предложений о развитии инфраструктуры города на платформу "Город идей" за семь лет, 3 тыс. идей уже воплощены и работают. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"За семь лет работы платформы более 280 тыс. москвичей прислали свыше 113 тыс. предложений по развитию городской инфраструктуры. Более 4,5 тыс. из них эксперты отобрали для дальнейшей проработки, более трех тысяч идей уже воплощено. Благодаря москвичам появились новые маршруты общественного транспорта, разработан московский стандарт детского отдыха, преобразились центры госуслуг, детские и взрослые поликлиники, библиотеки, парки", - сказал Пищелко.

Предложения москвичей рассматриваются и выносятся на голосование, а идеи, набравшие наибольшее количество голосов, успешно реализуются. По результатам работы платформы "Город идей" за 2021 год было собрано более 4 тыс. идей, 423 взяты в работу, а 414 - были реализованы по итогам предыдущих проведенных проектов.

Реализованные проекты были посвящены 12 сферам. Это электронные проекты, культура, экология, здравоохранение, транспорт, городские услуги, предпринимательство, образование, социальная сфера, парки и спорт. Также рассматривались вопросы, касающиеся детей.

"Самой популярной оказалась сфера электронных проектов. В ее рамках проходили такие проекты, как "Город идей", "Зачетная Москва", "На шАГ впереди", "Культурное наследие: узнай Москву", "Электронный дом", "Умный город - 2030", "Наш город 2.0", "Мой mos.ru", "Новая платформа", "Наш город", - перечислили в пресс-службе.

Популярные идеи

Одним из самых популярных в 2021 году стал проект "Волонтеры Москвы". К нему присоединились 18 785 участников, они предложили 1 032 идеи, 56 из них вошли в план реализации. Например, фотовыставки в городских парках, посвященные волонтерскому движению Москвы, и участие пожилых людей в организации кормления и проживания бездомных животных.

Самым популярным за семь лет стал проект "Московские поликлиники", который проходил в марте 2015 года. Участие принял 58 331 человек, прислав 27 851 идею. Эксперты отобрали 86 предложений, все они на сегодняшний день реализованы

Платформу правительства Москвы "Город идей" разработали ГКУ "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы. На этой платформе москвичи могут предлагать идеи по развитию тех или иных вопросов, связанных с жизнью столицы, и голосовать за предложения, отобранные экспертами. Подобные отраслевые проекты позволяют заинтересованным гражданам высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, реализовывают.