Большинство получивших гражданство России иностранцев приобрели его в упрощенном порядке

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большая часть иностранных граждан, получивших российское гражданство, приобрели его в упрощенном порядке. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Количество иностранных граждан, приобретающих российское гражданство, неуклонно растет. За 11 месяцев текущего года эта цифра превысила на 18,6% показатели 2020 года, в абсолютных цифрах это более 667 тыс. человек. При этом большая часть соискателей гражданства приобретают его, используя упрощенный порядок, а значит, имеет близкую связь с Россией, которая выражается в наличии родственных связей либо принадлежности к категории соотечественников, наиболее адаптированных к культуре нашей страны", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".

Казакова отметила, что за последние несколько лет МВД провело большую работу по совершенствованию законодательства о гражданстве. Так, по ее словам, значимыми стали вступившие в июле 2020 года изменения. В частности, отменено требование об отказе от имеющегося иного гражданства, исключено условие о подтверждении источника средств к существованию для лиц, приобретающих российское гражданство в упрощенном порядке. Кроме того, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины, а также отдельные категории других иностранных граждан получили дополнительные основания приобретения российского гражданства в упрощенном порядке.

"В текущем году (за январь - ноябрь) по новым основаниям принято в гражданство порядка 152 тыс. человек - это около четверти всех тех, кто приобрел гражданство от общего количества иностранных граждан, ставших нашими гражданами в упрощенном порядке за этот период", - пояснила начальник главка. В качестве примера Казакова отметила, что на 50% увеличилось количество обращений за приобретением гражданства в качестве носителей русского языка благодаря отмене требования выхода из иностранного гражданства.

Такие показатели свидетельствуют об актуальности и своевременности проводимой работы, а также о повышении интереса соотечественников к приобретению российского гражданства благодаря снижению административных барьеров, подчеркнула начальник Главного управления по вопросам миграции МВД.

Как отметила Казакова, в настоящее время ведомство перешло от внесения точечных изменений к глобальной трансформации миграционного законодательства, в том числе законодательства о гражданстве России. В частности, администрацией президента при участии МВД России готовится принципиально новая редакция федерального закона "О гражданстве РФ".