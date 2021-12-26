Власти Забайкалья привлекли военную технику для расчистки дорог от наледи

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Военные по просьбе правительства Забайкальского края выделили технику для расчистки региональных дорог от наледи, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"Для расчистки дорог ото льда мы попросили помощи у военных. Они за два дня перебросили тяжелую технику на гусеничном ходу - машину БАТ-2 весом 36 тонн, оснащенную отвалом, клыком-рыхлителем, крановой установкой. Это незаменимая техника для такого вида работ. С ее помощью мы сделаем все быстрее и эффективнее. С субботы эта машина начала работать в Сретенском районе", - приводятся в сообщении слова вице-премьера краевого правительства Алексея Кошелева.

Всего в крае зафиксировали 282 наледи в восьми районах. Причиной власти называют большое обводнение грунтов после летних дождей, подтоплено более 100 приусадебных участков.

Ранее из-за выхода грунтовых вод в Сретенском районе ввели режим ЧС. Из резервного фонда губернатора выделено 16 млн рублей на ликвидацию последствий стихии.