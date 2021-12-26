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Пандемия COVID-19

Bild: власти ФРГ не успевают в срок вакцинировать от коронавируса 80% населения

По состоянию на 24 декабря в Германии полностью привиты 70,7% жителей

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ не успевает к намеченному ранее сроку (8 января) привить от коронавируса первым компонентом вакцины 80% населения и теперь планирует достичь этой цели к концу указанного месяца. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя кабмина.

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Несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу вакцины получили 73% населения, или 60 млн человек. Полностью привиты 70,7% жителей, то есть примерно 58 млн человек.

В 2022 году в Германии планируется сделать прививку от коронавируса обязательной.

В ФРГ в последние недели число новых случаев заражения коронавирусом сокращается, но все равно остается высоким по сравнению с летними и осенними показателями. За субботу было выявлено 22 тыс. случаев. Эксперты опасаются, что статистика может начать расти по мере распространения штамма "омикрон".

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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