Bild: власти ФРГ не успевают в срок вакцинировать от коронавируса 80% населения

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ не успевает к намеченному ранее сроку (8 января) привить от коронавируса первым компонентом вакцины 80% населения и теперь планирует достичь этой цели к концу указанного месяца. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя кабмина.

Несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу вакцины получили 73% населения, или 60 млн человек. Полностью привиты 70,7% жителей, то есть примерно 58 млн человек.

В 2022 году в Германии планируется сделать прививку от коронавируса обязательной.

В ФРГ в последние недели число новых случаев заражения коронавирусом сокращается, но все равно остается высоким по сравнению с летними и осенними показателями. За субботу было выявлено 22 тыс. случаев. Эксперты опасаются, что статистика может начать расти по мере распространения штамма "омикрон".