Коэффициент распространения коронавируса в РФ не превышает единицу шесть недель подряд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на отметке 0,93. Он не превышает единицу ровно шесть недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Больше единицы показатель в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он упал до 1,01, и Москве, в которой индикатор вырос до 1,07.

В Свердловской области коэффициент равен 0,95, в Ростовской - 0,93, в Пермском крае - 0,92, в Самарской области - 0,91, в Красноярском крае - 0,9. В Воронежской области показатель составил 0,88, в Нижегородской - 0,79, в Московской - 0,75.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.