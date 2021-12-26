Полностью беспилотные такси могут появиться на улицах Иннополиса в конце января

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Беспилотные автомобили без инженера в салоне могут появиться на дорогах Иннополиса в конце января - начале февраля. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Постановление (правительства РФ об утверждении экспериментального правового режима - прим. ТАСС) в эти дни находится на согласовании, на финальном этапе. С момента вступления проходит еще определенное время. Я думаю, это конец января - начало февраля", - ответил Шайхутдинов на вопрос, когда в Иннополисе будут запущены полностью беспилотные автомобили.

Он отметил, что автомобили будут ездить по городу без водителя-оператора в салоне. "Сейчас они находятся в режиме, когда оператор не принимает участие в управлении транспортным средством, но находится в салоне автомобиля. А там это будет происходить, когда оператор будет находиться удаленно, на пульте управления автомобилем, но не в автомобиле", - сказал Шайхутдинов.

По его словам, на данный момент в Иннополисе работает девять беспилотных такси. "Для отработки технологии автомобилей достаточно", - сказал вице-премьер.

О беспилотниках в Иннополисе

Депутаты Государственного совета Татарстана 23 сентября поддержали введение в Иннополисе экспериментального правового режима, дающего возможность эксплуатации беспилотных автомобилей без участия людей.

С декабря 2018 года в Иннополисе проводится эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей с водителями-испытателями, которые следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. На территории города курсируют беспилотные автомобили такси, принадлежащие компании "Яндекс". Введение экспериментального правового режима позволит тестировать беспилотные автомобили без участия инженера-испытателя. Площадкой для тестирования полностью беспилотных машин помимо Иннополиса должно стать Сколково.