На границе Литвы с Калининградской областью образовалась очередь из более чем 100 фур

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Резкий рост числа грузовиков, ожидающих пропуска через границу с литовской стороны, отмечен на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское - Кибартай в Калининградской области. В очереди на въезд в Калининградскую область в воскресенье стоят более 100 грузовиков, сообщила ТАСС представитель калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Резкий рост числа грузовиков, следующих в Калининградскую область из Литвы, отмечается в последние три дня. За прошедшие сутки на въезд в область с литовской стороны было оформлено 311 грузовиков, что в два раза превышает мощность МАПП Чернышевское [150 грузовиков в сутки в одну сторону]. Сейчас в очереди на въезд в регион из Литвы находятся порядка 100 грузовиков, и не исключено, что их количество будет расти", - сказала собеседница агентства.

Сбоев в работе пункта пропуска Чернышевское - Кибартай нет. На выезд из области очереди отсутствуют. Скопление фур говорит об увеличении грузопотока с литовской стороны, уточнила представитель калининградской таможни.

Основной маршрут поставки грузов без ограничений на автоперевозки в область из российских регионов пролегает по белорусско-литовскому маршруту. Ранее с учетом миграционного кризиса в Белоруссии власти Калининградской области рекомендовали перевозчикам диверсифицировать маршруты и включить в них латвийско-литовский маршрут, который целиком проходит до области через территорию ЕС, чтобы не концентрировать весь трафик на одном направлении и избежать возможных проблем с пересечением границ. Губернатор области Антон Алиханов отмечал, что перед новогодними праздниками поток грузов в область традиционно возрастает и возникновение очередей в этот период не редкость. Он также сообщал, что калининградские власти ведут переговоры с польской стороной о снятии режима взаимных разрешений на грузоперевозки ("дозволов"), которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Польский маршрут, по его словам, может быть дополнением к действующим направлениям для транзита грузов в Калининград.

В минувшую пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что очереди из большегрузных автомобилей на белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза в последние дни значительно сократились, на польском направлении скопления фур вообще нет. По данным белорусской стороны, на выезд в Литву на тот день в очереди находились 490 автомобилей, отмечались задержки в оформлении большегрузов.

В ноябре на фоне миграционного кризиса власти Польши закрыли пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги"). В результате начали расти очереди в других пунктах пропуска, в том числе на границе с Литвой и Латвией. В отдельные дни в очередях на выезд в ЕС стояло более 4 000 большегрузных автомобилей.