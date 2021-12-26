Ночь с 25 на 26 декабря в Петербурге стала самой холодной за последние 19 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Ночь с 25 на 26 декабря стала самой холодной для петербуржцев за последние 19 лет, температура воздуха упала до минус 23 градусов. Петербург по этому показателю обогнал Москву, где температура воздуха опустилась лишь до минус 22, сообщил на своей странице в Facebook метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До сегодняшнего дня первое место по минимальной температуре воздуха в негласном зимнем соревновании российских столиц было у Москвы. Там 22 декабря температура воздуха опустилась до -22,2 градусов. А сегодня утром минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до -23,1 градуса! Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году", - говорится в сообщении.

По его словам, Санкт-Петербург теперь также лидирует и по высоте снежного покрова, который составил 30 см, тогда как в Москве - лишь 25 см.