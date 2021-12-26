Жители более 50 многоквартирных домов остались без отопления в Тамбовской области

ТАСС, 26 декабря. /ТАСС/. Жители свыше 50 многоквартирных домов в поселке Строитель Тамбовской области почти сутки остаются без отопления, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram врио губернатора региона Максим Егоров.

"Выехал на место коммунальной аварии в Строитель. Здесь почти сутки жители 57 многоквартирных домов остаются без тепла", - написал Егоров.

Как отметил врио губернатора Тамбовской области, власти региона уже договорились с другими ресурсоснабжающими организациями о содействии. По информации пресс-службы администрации региона, накануне в Строителе из-за обрыва кабеля произошли перебои с электропитанием, что в дальнейшем привело к остановке насосов в котельной. В результате свыше 50 многоквартирных домов, школа, детский сад остались без отопления. Коммунальные службы за время работы ликвидировали один крупный порыв.