Метель и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве до конца 26 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Метель и ветер порывами до 17 м/с ожидаются в столице с 15:00 мск и до конца воскресенья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15:00 мск 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать опасных маневров на дороге. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.