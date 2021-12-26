В Бельгии новогодние базары закрыли на неделю раньше обычного времени

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина, Денис Дубровин/. Новогодние и рождественские базары в бельгийских городах в воскресенье были полностью закрыты на неделю раньше обычного времени: в стране с 26 декабря вступили в силу новые правительственные ограничения по борьбе с пандемией, предусматривающие закрытие всех развлекательных учреждений - кинотеатров, театров, концертных залов, казино. В то же время в Брюсселе ряд кинотеатров объявили об отказе прекращать работу, причем их поддержала местная полиция, которая объявила, что у нее нет времени на рейды по работающим в нарушение распоряжения правительства заведениям.

На центральной площади Брюсселя - Гран пляс - в последнее предновогоднее воскресенье необычно пусто, за прошедшую ночь здесь был полностью демонтирован центральный рождественский базар Брюсселя.

"Это тяжелый удар по нашей коммерции", - сообщил корреспонденту ТАСС местный ресторатор Жерар Меске. "Вчера мы работали всего до 22 часов - здесь было огромное количество народа. Но мы вынуждены выполнять распоряжение правительства. Мы все понесли финансовые потери и рассчитываем на компенсации, без которых нам будет очень непросто начать работу в следующем году", - отметил он. Большинство коммерсантов и рестораторов в центре города разделяют это мнение. Разочарование и обида в их словах смешиваются с надеждой, что эти новые ограничительные меры помогут сдержать пандемию и не допустить новых локдаунов в 2022 году.

Однако не все развлекательные заведения Брюсселя готовы выполнять распоряжение правительства. Кинотеатры "Ле Галери", "Кинограф", "Палас-э-Вандом" и ряд других официально объявили, что не закроются и будут продолжать сеансы в воскресенье с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в залах. "Нет никаких оснований считать, что кинотеатры, где соблюдаются все санитарные меры, являются центрами распространения пандемии, поэтому мы считаем эти меры чрезмерными и продолжаем работу", - рассказали корреспонденту ТАСС в кассе кинотеатра "Кинограф".

Полиция центральной зоны бельгийской столицы Брюссель-Иксель в свою очередь заявила, что не намерена контролировать в эти выходные работу мятежных кинотеатров. "У нас нет времени для контроля кинотеатров", - заявила агентству Белга пресс-секретарь управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре.

Борьба с омикрон-штаммом

23 декабря правительство Бельгии ввело новые антиковидные ограничения, объявив о закрытии практически всех развлекательных заведений с 26 декабря, в связи с быстрым распространением в стране штамма "омикрон". Было принято решение запретить проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях и прекратить до особого распоряжения работу кинотеатров, театров, концертных залов, казино и рождественских базаров. Всем предприятиям дана настоятельная рекомендация работать по удаленному принципу.

С октября в Бельгии введены QR-коды, которые обязательны для посещения ресторанов и любых массовых мероприятий. Получить их можно после вакцинации, перенесенного заболевания или в течение 48 часов после негативного теста на COVID-19.

В субботу вирусологи университетов Левена и Хассельта объявили, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии, и, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7 011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. Официальная статистика не содержит информации о числе заражений различными штаммами коронавируса.