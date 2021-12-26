В аэропорту Уфы из-за непогоды задержали отправление и прибытие рейсов

ТАСС, 26 декабря. Отправление и прибытие рейсов задерживается в аэропорту Уфы из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани. Максимальное время задержки составляет семь часов 35 минут (рейс Ростов-на-Дону - Уфа, в аэропорту вылета произведена замена воздушного судна по технической причине)", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан вылет семи рейсов в направлении Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, Казани, Сургута, Екатеринбурга. Максимальное время задержки семь часов 10 минут. При задержке более 4 часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.

В аэропорту введена процедура работы в условиях ограниченной видимости.