Песков сообщил, что "Новую газету" забыли аккредитовать на пресс-конференцию Путина

"Новую газету" не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

Он отметил, что большинство средств массовой информации, которым не звонили из отдела аккредитации пресс-службы президента до последней недели, инициативно выходили на связь сами, тем самым напоминая о себе. "Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу "Новой газеты" быть озвученным", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не высказывал недовольства тем, что лауреата Нобелевской премии, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова не позвали на пресс-конференцию. "Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство-то?" - сказал Песков.

Песков также заявил, что формат пресс-конференции Путина уникален. "Такой формат сохраняет свою уникальность. А главное, что он четко соответствует той цели, которую ставит перед собой президент, выходя на пресс-конференцию", - сказал Песков, комментируя тот факт, что на ежегодную пресс-конференцию всегда приглашают множество иностранных изданий, аккредитованных в России.

Песков обсудил с Соловьевым тот факт, что пресс-конференция американского президента Джо Байдена длилась всего час с небольшим, на ней было задано около 10 вопросов, причем слова не получили оппозиционные Байдену СМИ. "Давайте с уважением относиться к той системе, которую предпочитает выбирать глава каждого государства", - призвал при этом представитель Кремля.