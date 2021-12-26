Песков считает, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2021 год был непростым из-за распространения коронавируса, и в наступающем году мир ждет еще несколько волн пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди", - признал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

В то же время представитель Кремля обратил внимание и на позитивные моменты. Так, отметил он, с точки зрения экономики Россия уже "вылезла из ковидной ямы". Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что правительству пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка. "То есть по развитию экономики. Уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики. Что, собственно, является основной целью", - пояснил он.

При этом, как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, отметил представитель Кремля. "Скромно, недостаточно, но этот рост есть", - констатировал он.

Пресс-секретарь главы государства признал, что инфляция во многом нивелирует этот рост. И это, по его словам, "большая головная боль" для российского правительства. "Это то, о чем заботиться каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция - это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир", - посетовал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что власти России продолжают оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, а также работать над ситуацией в сфере демографии. "Демография - это еще одна проблема, но работает целый ряд программ и мер, которые направлены на то, чтобы эту ситуацию улучшить. Поэтому да, тяжело, да происходит выгорание, но в то же время жизнь идет вперед, и она идет вперед ускоряясь, и все возможности для этого у нас есть", - подытожил Песков.