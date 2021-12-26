В горах Крыма до понедельника сохраняется угроза схода снежных лавин

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Предупреждение о лавиноопасности в горах Крыма объявлено на воскресенье и понедельник. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 декабря в Крымских горах ожидается сход мокрых снежных лавин", - говорится в сообщении.

Ранее предупреждение о лавиноопасности действовало до 26 декабря.

В четверг и пятницу власти Ялты из-за непогоды приостановили занятия в школах. В среду временно было ограничено движение грузовиков со стороны Алушты. На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.