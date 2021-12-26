Путин рассказал, что старается сам выбирать новогодние подарки внукам

ТАСС, 26 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам.

Этими деталями своей жизни глава государства поделился в эфире телеканала "Россия-1", в программе "Москва. Кремль. Путин". Журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента, удастся ли ему провести Новый год и праздничные дни с семьей, а также самостоятельно ли он выбирает подарки внукам.

"Ну, отчасти да. Но я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", - рассказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.