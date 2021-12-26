Белгородские власти возобновили диспансеризацию населения

ТАСС, 26 декабря. Власти Белгородской области возобновили диспансеризацию жителей региона, в ходе которой планируется также проводить углубленное обследование переболевших ковидом, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В Белгородской области возобновили диспансеризацию жителей. В ее рамках проведут углубленные обследования переболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, приглашать на обследование жителей региона, переболевших ковидом, планируется в соответствии с разработанным графиком. Первыми осмотры пройдут те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, а также имеющие сопутствующие хронические заболевания.

"На первом этапе проведут скрининговые обследования, в ходе которых проверят функцию дыхания, проведут анализ крови и другие исследования. На основании результатов первого этапа врач будет принимать решение о необходимости направления пациента на консультацию к узким специалистам", - добавили в пресс-службе.

По словам главы регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова, в настоящее время в регионе насчитывается свыше 80 тыс. человек, переболевших ковидом.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 80 570 случаев заражения коронавирусом, отмечено 1 713 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, с 19 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 80% от общего числа взрослого населения Белгородской области.