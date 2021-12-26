Движение транспорта ограничено на трассе М-5 "Урал" из-за непогоды в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ограничение движения автобусов, маршрутных и легковых такси, большегрузов введено на трассе М-5 "Урал" (Москва - Челябинск) от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль до 07:00 мск 27 декабря из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщили в воскресенье в управлении ГИБДД по Челябинской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снегопада, местами метелями и гололедными явлениями, на участке с 1548-го по 1796-й км (от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 "Урал" вводится ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, большегрузного автотранспорта с 16:30 (14:30 мск - прим. ТАСС) 26.12.2021 до 09:00 часов 27.12.2021 (07:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что время окончания ограничения движения может быть изменено при сохранении неблагоприятных погодных условий.

В Госавтоинспекции рекомендовали отказаться от дальних поездок по этому направлению.