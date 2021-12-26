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Пандемия COVID-19

В Италии заявили, что эффективность прививки от ковида снижается через пять месяцев на 40%

Высший институт здоровья Италии отметил, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжелого протекания заболевания при заражении остается высокой

РИМ, 26 декабря. /ТАСС/. Эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы. Об этом сообщил в воскресенье Высший институт здоровья Италии.

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"Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания <...> снижается с 71,5% до 30,1%", - отмечается в документе. При этом указывается, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжелого протекания заболевания при заражении остается высокой: 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад.

Днем ранее в Италии был обновлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом - почти 55 тыс. случаев. В стране двумя дозами вакцинированы более 85% населения старше 12 лет. Общее число жителей, получивших хотя бы одну дозу и выздоровевших после ковида за последние полгода, превышает 89%.

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ИталияПандемия COVID-19
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