Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Центральной России в последнюю неделю года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Последняя неделя в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом сообщил в воскресенье в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", - написал синоптик.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится от минус 13 до минус 15 градусов, в Подмосковье - от минус 12 до минус 17 градусов. В дневные часы столбики термометров в столице поднимутся максимум до минус семи градусов, по региону - до минус шести градусов.

"Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", - добавил синоптик, отметив, что ночь на среду будет самой морозной, температура опустится до минус 20 градусов, местами по региону - до минус 25. Днем ожидается от минус 8 до минус 13 градусов, что на пять - семь градусов ниже положенной нормы.

Холод смягчится к концу года: в атмосфере активизируются циклоны и постепенно установится западно-восточный перенос воздушных масс. Местами ожидаются небольшие локальные снегопады, а показания термометров превысят многолетнюю норму. В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус одного до минус шести градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки, заметил синоптик.