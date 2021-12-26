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В Астраханском кремле чемпион мира Алексей Яшин провел мастер-класс по хоккею

Участниками мастер-класса стали 30 детей

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Мастер-класс для юных хоккеистов провел в Астраханском кремле чемпион мира 1993 года Алексей Яшин. Об этом в воскресенье в своем Instagram сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В кремле для юных астраханских хоккеистов проходит мастер-класс чемпиона мира, заслуженного мастера спорта, одного из самых результативных российских игроков НХЛ Алексея Яшина. Тридцать мальчишек познают основы хоккея, совершенствуют навыки игры", - написал Бабушкин.

Он добавил, что подобные мастер-классы Яшин проводит много лет на катке на Красной площади в Москве.

Яшин стал первым российским капитаном клуба НХЛ на постоянной основе. В составе сборной России он стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира 1993 года и бронзовым призером первенства 2005 года, продолжительное время форвард был капитаном команды.

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