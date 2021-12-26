Следствие выступило за изменение меры пресечения Юрию Хованскому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Заседание суда состоится 29 декабря в 15:00, говорится в картотеке судебных дел, на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

"Предмет представления, ходатайства, жалобы: об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению", - записано в таблице.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердить информацию из картотеки не смогли, указав, что она могла появиться из-за технической ошибки. ТАСС запросил комментарий в органах Следственного комитета.

Адвокат Хованского Александр Передрук сообщил, что также не располагает никакими сведениями кроме тех, что размещены на сайте суда. "Индекс 3/13 в номере дела косвенно подтверждает то, что в суд поступило ходатайство об отмене либо изменении меры пресечения, а не о продлении, так как в последнем случае обычно используется индекс 3/2", - сказал Передрук.

В СИЗО Юрий Хованский находится более полугода. Блогера, который вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube, задержали в начале июня в Петербурге. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

Ранее адвокат Александр Передрук сообщил ТАСС, что Хованский обжаловал свое задержание, арест и его последующие продления в Европейском суде по правам человека. В среду стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобы фигуранта на его арест с последующими продлениями и оставил блогера под стражей до 8 января.