Возобновлено движение транспорта на участке трассы в Оренбургской и Самарской областях

ТАСС, 26 декабря. Движение на участке трассы А-300 в Оренбургской и Самарской областях возобновлено для грузового и маршрутного транспорта. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД УМВД РФ по Оренбургской области.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий в 16:00 26 декабря снято ранее введенное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с км 23+800 по км 195+045 автомобильной дороги федерального значения А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан (Первомайский район Оренбургской области и Самарская область)", - говорится в сообщении.

В Оренбургской области в воскресенье облачно с прояснениями, в большинстве районов - снег, местами сильный снег, метель. В связи с ожидающимися порывами ветра 22-27 м/ с объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха - от минус двух до минус семи градусов. На востоке региона холоднее - до минус 15 градусов.