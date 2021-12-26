СМИ: в ФРГ расследуют 11 тыс. случаев подделки вакцинационных сертификатов

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. 11 тыс. дел по подозрению в продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации расследуются в Германии. Об этом сообщила в воскресенье газета Die Tageszeitung со ссылкой на данные региональных уголовных ведомств.

Больше всего следственных мероприятий проводится в Баварии - почти 3 тыс., в Северном Рейне - Вестфалии - 2,4 тыс. и Берлине - 1 тыс. При этом, судя по всему, существенное количество случаев не выявляется вообще, отмечается в статье.

Несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу компонента получили 73% населения, это около 60 млн человек. Полностью привиты 70,7%, то есть около 58 млн жителей.

В 2022 году в Германии планируется сделать прививку от ковида обязательной.

В ФРГ в последние недели число новых случаев коронавируса сокращается, но все равно остается высоким по сравнению с летними и осенними показателями. За субботу было выявлено 22 тыс. случаев. Эксперты опасаются, что статистика может начать расти по мере распространения штамма "омикрон".