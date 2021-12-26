Кабмин одобрил создание правкомиссии по определению социально значимых информресурсов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о создании правкомиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым предоставляется операторами связи без взимания платы c абонента. Об этом говорится в решениях правительства, опубликованных на сайте кабмина в воскресенье.

"Проектом постановления предусмотрено образование правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым при оказании услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету предоставляется операторами связи без взимания платы c абонента-гражданина", - отмечается в сообщении.

Кабмин также распорядился выделить Минцифры России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России".

Как следует из решений правительства, проект распоряжения предусматривает выделение средств на модернизацию и приведение в нормативное состояние в 2022 году не менее 1 195 отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской и труднодоступных местностях.