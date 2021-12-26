"Омикрон" вытесняет "дельту"? Главное о коронавирусе за 26 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 392 020 случаев заражения, из них новых — 23 721. За сутки умерли 968 человек (минимум с 11 октября), за весь период — 304 218.
- Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается седьмую неделю подряд, и за последние семь дней оно стало минимальным с начала октября (177 230 случаев).
- Новый штамм коронавируса "омикрон" в странах, где он получил распространение, начинает очень быстро вытеснять "дельту", заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
- Центр "Градостроитель" в Тюмени, который был первым в России ковидным обсерватором, вернется с 27 декабря к первоначальному профилю работы, а также станет местом реабилитации пациентов с постковидом.
Москва
- Всего зафиксировано 2 019 602 случаев заражения, из них новых — 2 108 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 279,5 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии заявили, что эффективность прививки от ковида снижается через пять месяцев на 40%.
- Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 235 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 20 января.
- Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране.
- Индия одобрила препарат Covaxin для вакцинации против коронавируса детей от 12 лет. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страна начинает вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет с 3 января 2022 года.