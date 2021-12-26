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Пожар в ТЦ "Лента" в Томске

Сеть "Лента" усилила охрану в магазинах после второго поджога в Томске

Площадь возгорания оценили в 20 кв. м

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сеть супермаркетов "Лента" усилила охрану в магазинах после нового поджога в одном из магазинов в Томске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Ленты".

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Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

В магазине "Лента" в Томске на улице Елизаровых 21 декабря произошел поджог, который затронул площадь почти 10 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал, подозреваемый в поджоге был задержан. В субботу, 25 декабря, в другом магазине "Лента" в Томске на улице Пушкина произошло возгорание в отделе пиротехники. Площадь возгорания составила 20 кв. м, покупатель, совершивший поджог, задержан, сообщили в компании.

"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", - сказал представитель компании.

Представитель прокуратуры Томской области на судебном заседании по избранию меры пресечения обвиняемому в поджоге гипермаркета на улице Елизаровых сообщил, что сумма ущерба от пожара в магазине составила не менее 2 млрд рублей.

Теги
РоссияТомская областьПожар в ТЦ "Лента" в Томске
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