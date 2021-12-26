Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Новые коронавирусные ограничения в воскресенье вступили в силу из-за распространения штамма "омикрон" в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. При этом на территории Англии, где поживает 84% населения Соединенного Королевства, пока продолжат действовать менее жесткие меры, введенные еще 8 декабря.

Власти трех административно-политических частей Соединенного Королевства решили запретить работу ночных клубов и значительно ужесточить правила проведения массовых мероприятий. В Уэльсе их количество ограничено 30 людьми в закрытых помещениях и 50 - на открытом воздухе. В Шотландии - 200 и 500 соответственно. Размеры компаний, которые могут собираться за одним столом в пабах или ресторанах в Уэльсе и Северной Ирландии ограничено шестью людьми. Вновь начинает действовать правило о соблюдении социальной дистанции в 1 или 2 м в зависимости от региона.

Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона намерен уже в понедельник обсудить необходимость ужесточения ограничений в Англии. По данным газет, обсуждается возможность закрытия баров, пабов и заведений общественного питания. При этом источники The Times в министерстве образования страны утверждают, что перевод школьников на дистанционное обучение после окончания рождественских каникул не рассматривается.

В начале декабря британское правительство рекомендовало работодателям перевести сотрудников на уделенную работу и вновь сделало обязательным ношение масок в закрытых помещениях и транспорте. Кроме того предъявление электронного свидетельства о полной вакцинации стало обязательным для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.

В последние несколько дней в Великобритании выявлялось больше 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние семь дней этот показатель вырос почти на 50% по сравнению с предыдущей неделей. В четверг Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании сообщило, что лица, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился штаммом "дельта". Глава Минздрава страны Саджид Джавид, комментируя результаты исследования, назвал обнадеживающим тот факт, что омикрон-штамм коронавируса реже приводит к госпитализации инфицированных. При этом эксперты предупреждают, что из-за очень высокого уровня заболеваемости и соблюдения карантина заболевшими ключевые отрасли, в том числе сфера здравоохранения, могут столкнуться с сильным дефицитом рабочих рук.