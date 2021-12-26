{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр здравоохранения Татарстана: дефицит врачей в республике составляет около 12%

По словам Марата Садыкова, особо остро проблема стоит по набору профильных специалистов

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Дефицит врачей в Татарстане оценивается в 12% от штатной численности. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Нехватка оценивается где-то в 12%", - сказал Садыков, отвечая на вопрос о дефиците враче в Татарстане.

По его словам, особо остро проблема традиционно стоит по набору узких специалистов. "У нас вечная проблема, связанная с дефицитом узких специалистов. Мы тоже сейчас их готовим непосредственно по заказу муниципальных учреждений - имею в виду муниципального сельского здравоохранения. Это и ординатура, и получение квалификации и переквалификации специалистов", - сказал Садыков.

При этом министр отметил, что республике в текущем году удалось привлечь на 86 специалистов больше, чем в 2020 году.

Ранее Минздрав Татарстана сообщал, что в 2021 году в учреждения здравоохранения Татарстана пришли работать 5 314 медицинских работников. Из них врачей - 1 858 человек. В прошлом году трудоустроились 1 688 специалистов с высшим медицинским образованием и 2 978 средних медработников.

Теги
РоссияТатарстан
Пандемия COVID-19
Bloomberg: почти 9 млрд прививок от ковида уже сделано на планете
Средние темпы вакцинации составляют 43,4 млн доз в день
Читать полностью