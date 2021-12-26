Кабмин одобрил проект изменений закона об охоте для коренных малочисленных народов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект изменений в правила охоты для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье по итогам заседания правительства, которое состоялось 24 декабря.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" и статью 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Законопроект направлен на устранение выявленных Конституционным судом РФ пробелов правового регулирования и уточнение основ реализации права на охоту для ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" устанавливает правовые основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов. На данный момент, исходя из статьи 3, в которую намерены внести изменения, действие закона распространяется на представителей коренных малочисленных народов, постоянно проживающих на местах традиционной деятельности, а также на органы власти, должностных лиц. Кроме того, исходя из еще действующей редакции закона, его положения могут распространяться на лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, в порядке, установленном законами субъектов РФ.

В статье 19 закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" отмечено, что охота в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах традиционной хозяйственной деятельности. Такая охота осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления. Продукция этой охоты используется для личного потребления или реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты.