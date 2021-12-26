СМИ: премьер Израиля отправился на самоизоляцию после выявления коронавируса у дочери

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание кабмина еврейского государства на Голанских высотах и направился на самоизоляцию после выявления коронавируса у его 14-летней дочери. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, экспресс-тест на антиген премьера в воскресенье перед заседанием кабмина дал негативный результат. Тем не менее Беннет будет находиться в изоляции отдельно от своей дочери до получения отрицательного ПЦР-теста, указывает радиостанция.

Дочь Беннета была вакцинирована от коронавируса в июне, отмечает Kan.