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Пандемия COVID-19

СМИ: премьер Израиля отправился на самоизоляцию после выявления коронавируса у дочери

По данным радиостанции Kan, экспресс-тест на антиген премьера ранее дал негативный результат

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание кабмина еврейского государства на Голанских высотах и направился на самоизоляцию после выявления коронавируса у его 14-летней дочери. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, экспресс-тест на антиген премьера в воскресенье перед заседанием кабмина дал негативный результат. Тем не менее Беннет будет находиться в изоляции отдельно от своей дочери до получения отрицательного ПЦР-теста, указывает радиостанция.

Дочь Беннета была вакцинирована от коронавируса в июне, отмечает Kan.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19Беннет, Нафтали
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