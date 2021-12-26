В Чечне планируют создать единый турмаршрут через основные курорты региона

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют создать единый кольцевой туристический маршрут, в который войдут курорт "Ведучи", озеро Кезеной-Ам и высокогорная область Нашха. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в воскресенье в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы хотим соединить [курорты] Кезеной-Ам, Ведучи, Нашха - полностью закольцевать [в единый] туристический маршрут", сказал Кадыров.

Отвечая о целесообразности строительства курорта "Ведучи", где пока работает только одна круглогодичная горнолыжная трасса, Кадыров отметил, что курорт позиционируется не только как горнолыжный, а как многофункциональный и круглогодичный. При этом, по словам министра по туризму Чеченской Республики Муслима Байтазиева, уже в следующем году на Ведучи появятся новые горнолыжные трассы на северном склоне.

"До декабря 2023 года мы получим полноценный горнолыжный курорт на северно-ориентированном склоне хребта Данедук. Сейчас (на южном склоне) вся инфраструктура находится на отметке 1 550 м над уровнем моря, верхняя точка трасс на северном склоне будет находиться на отметке 2 200. Уже с октября там лежит снег примерно до апреля. То есть у нас будет полноценный горнолыжный курорт мирового уровня с 15 км трасс, несколькими канатными дорогами и сезоном с ноября по апрель", - пояснил Байтазиев.

Также Кадыров заявил, что проект горнолыжного курорта "Ведучи" имеет для региона приоритетное будет реализован даже если возникнут сложности. "Речь идет о нашем национальном проекте. Будут федеральные средства, не будут - все равно мы построим горнолыжный курорт "Ведучи" в таком объеме, в котором он запланирован. Со всеми условиями построим, чтобы он был лучшим если не во всем мире, то в России точно", - пояснил Кадыров.

О курорте "Ведучи"

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".