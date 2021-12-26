Кадыров: проживающие в ЕС чеченцы могут вернуться домой, если не совершали преступлений

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Переехавшие на постоянное жительство в страны ЕС уроженцы Чечни, не совершавшие преступлений, могут свободно вернуться в РФ, сказал на ежегодной пресс-конференции глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Там [в европейских странах] много людей, которые не совершали преступлений. Даже если кто-то переступил черту закона, ему лучше вернуться домой, достойно принять свое наказание и потом свободно жить на родной земле. Есть несколько человек, которым путь домой навсегда закрыт. Они не имеют ничего общего с нашим народом и государством. А остальных мы с удовольствием приглашаем домой", - сказал он.

Ранее Кадыров сообщал, что у людей нет причин для бегства из Чеченской Республики, где вопросы социальной помощи и поддержки нуждающихся решаются лучше, чем в Европе.

В 90-х годах в другие страны выехало много жителей Чечни, в том числе сторонников сепаратистов. Кадыров ранее уже призывал оппонентов оставить попытки дестабилизировать ситуацию в республике.