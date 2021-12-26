Аэропорты в Москве и Подмосковье работают штатно при метели и ливневом снегопаде

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово в условиях сильного ливневого снегопада и метели в Московском регионе в воскресенье продолжают работать штатно. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, но возможны небольшие задержки, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега.

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Международный аэропорт Внуково также работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе - сильный ливневый снег. Отмены рейсов по метеоусловиям во Внуково нет.

"Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой самолетов и плановой очисткой взлетно-посадочных полос от снега. Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона задействовано более 30 единиц многофункциональной снегоуборочной техники и спецмашин для распределения химреагентов. Аэропорт Внуково уже принял рейс "Санкт-Петербург - Москва" из другого аэропорта Московского авиационного узла, где воздушное судно не смогло приземлиться", - уточнили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

В пресс-службе международного аэропорта Жуковский также сообщили ТАСС, что наземные службы, ответственные за проведение противообледенительной подготовки, действуют в усиленном режиме. "Аэропорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов, непосредственно связанных с погодными условиями 25 и 26 декабря, в Жуковском нет", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили ТАСС, что в сложных погодных условиях аэропорт работает в штатном режиме. Но воздушные суда проходят антиобледенительную обработку, из-за этого возможны корректировки по времени вылета.

"Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тыс. м и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда", - заключили в авиагавани.