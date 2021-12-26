Кадыров: слухи о массовых похищениях в Чечне распускают блогеры, поддерживающие терроризм

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Слухи о том, что в Чечне массово похищают родственников тех, кто выступает с критикой региональной власти, распускают проживающие в Европе блогеры, поддерживающие терроризм, заявил на ежегодной пресс-конференции в воскресенье глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка 5 тыс. человек. <...> Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас. Мы неоднократно опровергали их утверждения", сказал Кадыров.

По его словам, по информации, полученной от правоохранительных органов, за последние три года в республике было 317 сообщений о пропавших без вести.

"Из них установлено местонахождение 264 человек. Остальные 48 материалов были направлены в территориальные органы субъектов Российской Федерации", - добавил глава республики.

Ранее некоторые из чеченских блогеров, проживающих за рубежом и критикующих политику Кадырова, в своих Telegram-каналах сообщили, что в республике были похищены члены их семей. Местонахождение пропавших неизвестно.