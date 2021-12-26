Власти Чечни отменят массовые мероприятия в новогодние праздники

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, предполагающие большое скопление людей, будут отменены в Чеченской Республике на период новогодних праздников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Рамзан Кадыров на ежегодной пресс-конференции.

"Официальные мероприятия, концерты, где много народу собирается, - это мы сказали отменить. А так, свободное передвижение, ограничений не будет", - сказал Кадыров, добавив, что общественный транспорт в период новогодних праздников будет работать в обычном режиме.

Кадыров призвал праздновать Новый год дома, в кругу семьи, с максимальным соблюдаем требований Роспотребнадзора и оперативного штаба региона.

"У нас в доме уже несколько дней идет празднование Нового года, кто-то придумывает программу, собираются племянники, друзья, родственники", - добавил Кадыров.

По состоянию на воскресенье в Чеченской Республике выявлено 30 601 случай заражения коронавирусом, в том числе 70 - за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 28 699 человек, умерли - 919.