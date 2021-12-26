Свыше 5 тыс. человек приняли участие в митинге против санитарных ограничений в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек приняли участие в воскресенье в акции протеста в Брюсселе против закрытия сегодняшнего дня культурных и развлекательных учреждений в Брюсселе, сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре. Акция носила разрешенный характер и завершилась без инцидентов.

"По оценкам полиции, в акции протеста в Брюсселе в воскресенье приняли участие свыше 5 тыс. человек. Она прошла без инцидентов", - сообщила представитель полиции.

При этом организаторы акции - профсоюз работников культуры - утверждают, что в акции приняли участие "до 15 тыс. человек". Акция была разрешена городскими властями.

Участники акции собрались на площади Монт-дез-Ар, где расположены крупнейшие музеи Бельгии - Музей изящных искусств, Музей музыкальных инструментов, Музей Магрита, Королевская библиотека и другие. Участники акции протестовали против решения правительства страны закрыть сразу после католического Рождества - с 26 декабря - практически все культурно-развлекательные заведения - кинотеатры, театры, концертные залы, казино, рождественские базары. В руках люди несли плакаты "Культура нужна как воздух", "COVID или не COVID?", "Без культуры нет будущего". Многие из участников митинга были в масках, и в отдельных местах люди даже пытались соблюдать социальную дистанцию.

Представители свыше 50 театров и кинотеатров Брюсселя, среди которых кинотеатры "Ле Галери", "Кинограф", "Палас-э-Вандом", объявили, что не закроются и будут продолжать сеансы в воскресенье с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в залах. "Нет никаких оснований считать, что кинотеатры, где соблюдаются все санитарные меры, являются центрами распространения пандемии, поэтому мы считаем эти меры чрезмерными и продолжаем работу", - рассказали корреспонденту ТАСС в кассе кинотеатра "Кинограф".

Полиция центральной зоны бельгийской столицы Брюссель-Иксель в свою очередь заявила, что не намерена контролировать в эти выходные работу мятежных кинотеатров. "У нас нет времени для контроля кинотеатров", - заявила ранее агентству Белга пресс-секретарь управления полиции Брюссель-Иксель Ильзе Ван Де Кейре.

Борьба с омикрон-штаммом

23 декабря правительство Бельгии ввело новые антиковидные ограничения, объявив о закрытии практически всех развлекательных заведений с 26 декабря, в связи с быстрым распространением в стране штамма "омикрон". Было принято решение запретить проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях и прекратить до особого распоряжения работу кинотеатров, театров, концертных залов, казино и рождественских базаров. Всем предприятиям дана настоятельная рекомендация работать по удаленному принципу.

С октября в Бельгии введены QR-коды, которые обязательны для посещения ресторанов и любых массовых мероприятий. Получить их можно после вакцинации, перенесенного заболевания или в течение 48 часов после негативного теста на COVID-19.

В субботу вирусологи университетов Левена и Хассельта объявили, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии, и, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7 011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. Официальная статистика не содержит информации о числе заражений различными штаммами коронавируса.