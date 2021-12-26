Жители Северной Осетии встретили во Владикавказе поезд с Дедом Морозом

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 декабря. /ТАСС/. Жители Северной Осетии встретили во Владикавказе сказочный поезд Деда Мороза, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Поезд Деда Мороза" прибыл во Владикавказ, жители и гости республики приняли участие в праздничной встрече поезда. Праздничный состав из десяти вагонов с Дедом Морозом отправился в путешествие из Великого Устюга 5 декабря, чтобы посетить несколько российских городов в преддверии Нового года", - рассказали в пресс-службе.

Кроме развлекательной программы, все желающие могли погулять по передвижной резиденции Деда Мороза, посидеть в его кабинете, пройти сказочный квест, вкусно перекусить в вагоне-ресторане и прибрести сувенир на память.

"Спасибо вам, Дедушка Мороз, и вашим замечательным друзьям, что дарите настоящую сказку нашим самым маленьким горожанам. Давайте пожелаем нашему городу, нашим жителям здоровья и счастья в следующем году", - обратилась к собравшимся заместитель главы администрации города Мадина Ходова.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.