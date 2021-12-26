Более 550 мероприятие запланировали в Чечне к 100-летию республики

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Празднование 100-летия Чеченской Республики в 2022 году будет включать более 550 мероприятий, большинство будут посвящены истории чеченского народа, сообщил в воскресенье глава региона Рамзан Кадыров на ежегодной пресс-конференции.

"Уже есть предложения по более 550 мероприятий. Мы хотим к 100-летию провести большую исследовательскую работу по возвращению нашей истории. Мы создали комиссию, которая проводит большую работу, в том числе с нашими историками, профессорами, академиками", - сказал Кадыров, добавив, что в настоящее время создан оргкомитет празднования 100-летия республики.

По его словам, планируется, что юбилейные мероприятия пройдут не только в самой Чеченской Республике, но и за ее пределами.

"К 70-летию Ахмата Хаджи [Кадырова] мы провели 2 199 мероприятий - не только в Чеченской Республике, в десятках государств. Мы проводили сотни конференций, рассказывали об истории нашего народа. И 100-летие мы будем праздновать красиво, чтобы у подрастающего поколения остался большой объем информации о том, какими мы были, кто мы есть и какими мы должны быть", - отметил глава республики.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.