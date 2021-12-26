На "Сочи Автодроме" приостановили проведение гоночных программ из-за шума

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, не входящие в спортивный календарь федеральной территории Сириус, приостановили на трассе "Сочи Автодром". Это связано с превышением допустимых параметров уровня шума, говорится в соцсетях автодрома.

"В связи с тем, что коммерческие активности превышают допустимые параметры уровня шума, проведение гоночных программ на "Сочи Автодроме" приостановлено (гоночное такси, мастер класс, трек-дни)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спортивные мероприятия, которые будут внесены в календарный план федеральной территории Сириус, состоятся. Речь идет о Sochi Drift Challenge, RDS, IDC, РСКГ, WTCR, добавили в пресс-службе. Вместе с тем создана рабочая группа, куда вошли представители автодрома, Сириуса и общественники. Они проработают график мероприятий, который устроит все заинтересованные стороны.

Трасса "Сочи Автодром" проходит по территории Имеретинской низменности в непосредственной близости от основных спортивных объектов XXII зимних Олимпийских игр. Она включает в себя два круга: большой используется исключительно для этапов "Формулы-1", а на малом проводятся прочие автоспортивные мероприятия, в том числе любительские соревнования по дрифту, автомобильные мастер-классы, трек-дни.

Как сообщал ТАСС глава ВТБ Андрей Костин, в 2023 году этап "Формулы-1" переедет в Ленинградскую область, а трасса может быть модифицирована для развития автоспорта.