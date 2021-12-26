В Тамбовской области восстановили теплоснабжение свыше 50 многоквартирных домов

ТАСС, 26 декабря. Подачу тепла восстановили в более чем 50 многоквартирных домах в поселке Строитель Тамбовской области, нарушенное накануне из-за аварии, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram врио губернатора региона Максим Егоров.

"Последствия аварии в поселке Строитель устранены. В дома жителей пошло тепло. О ситуации доложил глава Тамбовского района", - написал Егоров.

Как отметил врио главы региона, ситуация с теплоснабжением жителей поселка находится на его личном контроле, продолжается работа с поставщиками.

По информации пресс-службы администрации региона, 25 декабря в Строителе из-за обрыва кабеля произошли перебои с электропитанием, что в дальнейшем привело к остановке насосов в котельной. В результате свыше 50 многоквартирных домов, школа, детский сад остались без отопления. По факту произошедшей в поселке коммунальной аварии прокуратура региона проводит проверку.